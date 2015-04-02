القبض على معلمة أثناء بيعها مشغولات ذهبية سرقتها بالمنصورة(تحديث)

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة من ضبط سيدة أثناء بيعها مشغولات ذهبية مسروقة من محل بشربين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول بلاغ من أحد تجار الذهب بالمنصورة شك بسيدة تقوم ببيع 30 دلاية ذهبية و35 خاتما ذهبيا وبعض المشغولات الأخرى.

وبانتقال الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول إلى المحل وبالكشف تبين أن السيدة تدعى كريمة ال.ا، مدرسة ومقيمة بداوى مركز المنصورة وبالتحقيق معها تبين أن المشغولات الذهبية حصيلة سرقة محل ربيع حامد الزناتى 72 سنة وبالكشف عن المتهمة تبين وجود كارتة معلومات سرقة وبتفتيش المتهمة عثر على مبلغ مالى 19 ألف جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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كما اتهم فلاح بمركز المنزلة فى محافظة الدقهلية 3 أشخاص بحرق مخزن قطن خاص به لوجود خلافات بينهم.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بنشوب حريق فى مزرعة جمال زيدان مقيم قرية المواجد التابعة لمركز المنزلة وعلى الفور انتقل اللواء أسامة شعبان مدير ادارة الدفاع المدنى إلى مكان الحريق، وتبين وجود حريق داخل غرفة كبيرة مخزن به كمية من القطن وتمت السيطرة على الحريق وتبين احتراق ما يقرب من 25 قنطارا، وبالتحقيق مع صاحب المخزن اتهم ثلاثة من الأهالى بالتسبب فى الحريق نتيجة وجود خلافات شخصية بينهم.

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>كما شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة بدوائر أقسام شرطة العامرية والدخيلة والمنتزه ومينا البصل، لضبط المواد البترولية المدعمة والبوتاجاز ومنع بيعها فى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو "إيهاب.ف.ب" 44 سنة، صاحب مخزن بدائرة قسم الدخيلة، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم، دون ثمة مستندات ودون الحصول على ترخيص من الجهات الرقابية، حيث ضبط بحوزته 9 آلاف لتر سولار مدعم.

وفى دائرة قسم شرطة أول العامرية، تم ضبط "هانى.م.خ" 36 سنة سائق، لقيامه بتجميع 20 أسطوانة غاز بوتاجاز مدعم، بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، كما تم ضبط 490 لتر بنزين وسولار مدعم بحوزة عاطلين بدائرتى قسمى شرطة مينا البصل وثان المنتزه، قبل بيعها فى السوق السوداء.

ومن ناحية أخرى، قررت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد صلاح جابر المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بقتل جدته بغرض السرقة.

وكان رجال مباحث الإسكندرية قد تلقوا بلاغا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة الرمل شرق المدينة، وبمناظرتها تبين إصابتها بجروح غائرة بمنطقة الرأس باستخدام آلة حديدية، وكشفت التحريات أن المتهم هو حفيد المجنى عليها واستغل وجود نسخة من مفتاح شقتها معه ودخل للمسكن، وقام بضربها بقطعة حديدية على رأسها، مما أدى لوفاتها على الفور، وقام بسرقة مبلغ 1640 جنيها ولاذ بالفرار، وتم القبض على المتهم بعد التأكد من صحة التحريات وعثر معه على 3 قطع لمخدر الحشيش، واعترف بارتكاب الجريمة.