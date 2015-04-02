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حبس مديرى أحد فروع المصرية للاتصالات 15 يوما لتقاضيهما رشوة

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حبس مديرى أحد فروع المصرية للاتصالات 15 يوما لتقاضيهما رشوة حبس مديرى أحد فروع المصرية للاتصالات 15 يوما لتقاضيهما رشوة
قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الخميس، حبس مديرى أحد فروع شركات المصرية للاتصالات 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بتلقيهما رشوة.

يشار إلى أن التحقيقات التى باشرها أحمد العاصى، مدير النيابة، أثبتت أن المتهمين وهما كل من “م.ع"، و"ب.س"، قد اتفقا مع صاحب إحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ أعمال للشركة على تلقى مبلغ من المال لتسهيل تعاملاته.

وقد تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين أثناء تلقى مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما تم ضبط مجموعة من التسجيلات التى تثبت تورطهما فى قضية الرشوة.

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مصر 365