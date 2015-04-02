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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 20 "فرش حشيش" بالعمرانية

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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 20 "فرش حشيش" بالعمرانية القبض على تاجر مخدرات بحوزته 20 "فرش حشيش" بالعمرانية
تمكن ضباط مباحث الجيزة، اليوم الخميس، من ضبط عاطل بحوزته 5 كيلو من مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات للمقدم عبد الحميد السبكى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد باتجار "م.م" 26 سنة عاطل بالمواد المخدرة، فأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه فى حالة تلبس.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 20 فرشا من مخدر الحشيش وزنها 5 كيلو، بالإضافة إلى 110 جنيهات وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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