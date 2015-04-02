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إخضاع مريض للمراقبة بمستشفى أمريكى لاشتباه إصابته بالإيبولا

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إخضاع مريض للمراقبة بمستشفى أمريكى لاشتباه إصابته بالإيبولا إخضاع مريض للمراقبة بمستشفى أمريكى لاشتباه إصابته بالإيبولا
قال مسئولون أمريكيون فى مجال الصحة اليوم الخميس، إنه تم وضع مريض فى الحجر الصحى فى مستشفى بولاية كولورادو وإخضاعه للمراقبة، بعد أن ظهرت عليه أعراض مرض الإيبولا.

وقالت إدارة الصحة العامة والبيئة فى كولورادو، إن مخاطر إصابة المريض الذى لم تكشف عن هويته بالإيبولا تعتبر منخفضة، وأنه سافر مؤخرا إلى دولة ينتشر فيها المرض، وأنه نقل مساء أمس الأربعاء إلى مركز روكيز الطبى على بعد 80 كيلومترا شمالى دنفر بعد أن سقط مريضا.

وجاء فى البيان أن الإدارة تنتظر نتائج الفحوص فى وقت لاحق من اليوم الخميس، وأن المريض يخضع لاختبارات ذات صلة بأمراض أخرى.

وعولج نحو عشرة أشخاص على الأقل من الإيبولا فى الولايات المتحدة من بينهم أربعة شخصت إصابتهم بالمرض داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد تفشى الفيروس القاتل فى غرب إفريقيا.

وتسبب الإيبولا فى وفاة أكثر من عشرة آلاف شخص على مدى العام المنصرم غالبيتهم فى ليبيريا وسيراليون وغينيا.

وهناك حالتان معروفتان أصيبتا بالإيبولا فى الولايات المتحدة، وهما ممرضتان عالجتا مريضا بالإيبولا من ليبيريا ظهرت عليه أعراض المرض أثناء زيارته لدالاس. وتوفى هذا الرجل واسمه توماس دانكان فى أكتوبر.

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مصر 365