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فقدان السوائل والسكريات بالجسم أهم أسباب الإصابة بالهبوط

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فقدان السوائل والسكريات بالجسم أهم أسباب الإصابة بالهبوط فقدان السوائل والسكريات بالجسم أهم أسباب الإصابة بالهبوط
أثناء التعرض لارتفاع درجة حرارة الجو، قد يصاب بعض الأشخاص بالهبوط، وعدم القدرة على الحركة والتنفس، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب.

وحول هذا يقول الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب، أنه عندما يقل مستوى السوائل والأملاح فى الجسم، يحدث اضطراب فى الوظائف الفسيولوجية به، وعندما يقل مستوى السكر فى الدم تتأثر وظائف المخ، لأنه يستهلك جزء كبير من السكر حتى يقوم بوظائفه والقدرة على التركيز والنشاط.

يشير د. مدحت ثابت أنه أثناء التعرض لارتفاع درجة حرارة الجو، يفقد الجسم الكثير من السوائل، نتيجة لإفراز الكثير من العرق، مما يتسبب فى قلة السوائل بالجسم، فينتج عنها قلة كمية الدم الذى يضخه القلب، فيحدث الهبوط.

ويوصى استشارى أمراض المخ والأعصاب بضرورة تناول الكثير من السوائل كالعصائر المحلاة أثناء ارتفاع درجة الحرارة، وتناول السكريات كل 5 ساعات لزيادة القدرة على التركيز وحيوية ونشاط الجسم، لأن السكريات يستهلكها المخ بنسبة كبيرة وهو الجزء المسئول عن عمل أجهزة الجسم.


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