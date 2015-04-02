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دراسة أمريكية: طفيل "السوشى" لاكتشاف السرطان

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دراسة أمريكية: طفيل "السوشى" لاكتشاف السرطان دراسة أمريكية: طفيل "السوشى" لاكتشاف السرطان
توصل العلماء فى السنوات القليلة الماضية، إلى قدرة الكلاب والفئران على تحديد واستهداف الأورام السرطانية بفضل حاسة الشم القوية لديهم، وعلى الرغم من أنها غير دقيقة بالقدر الكافى، إلا أنها وسيلة فعالة فى الكشف المبكر عن المرض اللعين.

وفى دراسة جديدة، توصل العلماء الأمريكيون إلى أداة تشخيصية جديدة متمثلة فى الطفيليات المتواجدة فى "السوشى" المحبب للكثيرين، لقدرتها على اكتشاف السرطان فى بول المرضى.

وأكدت تكاشى يهروتسو الباحثة بجامعة "كيوشو" اليابانية والمشرفة على تطوير الأبحاث، ضرورة أن يخضع المرضى لاختبارات متعددة للكشف عن المرض وفقا لنوعه وطبيعته.

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