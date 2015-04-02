الصحة العالمية: مليونا شخص يموتون سنويا عن طريق أطعمة ملوثة

أوضحت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن مليونى شخص يموتون سنويا على مستوى العالم بسبب أمراض منقولة عن طريق الأطعمة. وجاء ذلك بمناسبة يوم الصحة العالمى الموافق السابع من شهر أبريل.

وأكدت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مارجرت شان، على أن التجارة العالمية تزيد من ضرورة إقامة تعاون على مستوى العالم من أجل جعل السلع الغذائية أكثر أمنا.

وأضافت أنه يتم مواجهة تغييرات توفر فرصا جديدة وكثيرة، تؤدى إلى تلوث الأطعمة بالبكتيريا الضارة أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية.

وحذرت من إمكانية أن تتحول مشكلة محلية إلى أزمة عالمية على نحو سريع، وقالت: "يصبح بحث ظهور أى مرض أكثر تعقيدا، إذا احتوى صحن طعام واحد على محتويات من دول مختلفة".

وأشارت إلى أن الطعام أو الماء الملوثين يمكن أن يتسببا فى الإصابة بأكثر من مائتى مرض، بدءا من الإسهال وحتى الأمراض السرطانية.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم إقامة يوم الصحة العالمى هذا العام تحت شعار: "سلامة الأطعمة: من المزرعة إلى الصحن".