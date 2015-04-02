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أدوية علاج سرطان الثدى تؤدى إلى الإصابة بسرطان بطانة الرحم

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أدوية علاج سرطان الثدى تؤدى إلى الإصابة بسرطان بطانة الرحم أدوية علاج سرطان الثدى تؤدى إلى الإصابة بسرطان بطانة الرحم
أكد الدكتور محمد الماحى، مدرس مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بطب قصر العينى، أن الأدوية التى تتناولها السيدة المصابة بسرطان الثدى تعمل على حدوث سمك فى بطانة الرحم، ونزيف ناتج من بعض الأدوية لعلاج سرطان الثدى.

وقال إن هذا العلاج يمكن أن يسبب سرطانا فى بطانة الرحم، مشيرا إلى أن الفحوصات والموجات الصوتية المهبلية وأخذ عينة من بطانة الرحم، بالإضافة إلى المنظار الرحمى كل هذه الوسائل يمكنها أن تبين مدى التغييرات التى طرأت فى بطانة الرحم، نتيجة تناول العلاج ما بعد استئصال الثدى لتجنب الإصابة بسرطان بطانة الرحم.


>وأشار إلى أن هذه الوسائل للاكتشاف المبكر عن سرطان بطانة الرحم فى المرضى الذين لا يعانون من نزيف مهبلى، حيث إن النزيف يعتبر علامة من علامات الإصابة بسرطان بطانة الرحم.
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