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مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم المخطوط العربي

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مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم المخطوط العربي مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم المخطوط العربي

 

مكتبة الإسكندرية

تنظم إدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية محاضرات وورش عمل للمتخصصين والنشء، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2015.

من خلال الاحتفالية يقوم المتحف باستقبال مجموعة من الطلبة وتقديم محاضرة بعنوان “التصوير والزخرفة في المخطوط العربي”، يلى ذلك ورشة عمل يقوم الطلبة فيها بالتدرب على فن زخرفة المخطوط، ويقوم بالتقديم كل من الأستاذة إيناس بدوي والأستاذة لمياء عنتر.

واستقبل المتحف في نفس اليوم مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالمخطوط العربي يقدم من خلالها قسم الترميم محاضرة بعنوان “التكوين المادي للمخطوط الإسلامي”، يقدمها الأستاذ وائل إبراهيم؛ رئيس وحدة ترميم المخطوطات بمتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.

وينظم قسم الكيمياء والضبط البيئي محاضرة بعنوان “التدهور التلقائي لأوراق الكتب المطبوعة في أواسط القرن التاسع عشر”، يلقيها الأستاذ حسام الديب؛ رئيس قسم الكيمياء والضبط البيئي بمتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.

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