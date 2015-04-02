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بالصور.. حيوانات نافقة بمدخل قرى بالإسكندرية.. والأهالى: عاوزين هواء نقى

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كارثة بيئية جديدة يعانى من أهالى قرى أبيس، على أطراف محافظة الإسكندرية، حيث يتم إلقاء الحيوانات النافقة فى قارعة الطريق وسط تلال القمامة المتراكمة، وتبعث منها روائح كريهة وتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة.

من جانبه، أكد أحمد محمد، من أهالى عزبة الشيخ الصغرى، لليوم السابع، أننا نناشد الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، النظر لحال القرى المتدهور، خاصة فى مجال النظافة وانتشار تلال القمامة والتى تحوى حيوانات نافقة، قائلا: " تعبنا من الشكاوى للمسئولين ومحدش بيسأل فينا.. إحنا كل إلى طلبينه هو أن نتنفس هواء نقيا من غير رائحة الحيوانات الميتة".

وأضاف أسامة الشرقاوى، من أهالى قرية المسيرى المجاورة، "مخالفات المحمودية فاقت الحد، والمفترض أنه بعد تطهير المجرى المائى للترعة يتم نقل المخلفات إلى خارج القوى، إلا أنهم تركوها على قارعة الطريق فى مدخل قرى أبيس، مطالبا بتدخل وزارة الرى والمسطحات المائية لرفع تلك المخلفات من الطريق، خاصة أنها بدأت تؤثر على أعمدة الإنارة وبدأت تتآكل"، قائلا: "نرجو من المسئولين التحقيق مع من خالف القانون وساهم فى هذه الجريمة وانتشار الأمراض".

يأتى ذلك فى الوقت الذى يخرج علينا هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بتصريحات تؤكد حل 60% من مشكلة القمامة بالمحافظة، إلا أنه لم يتطرق إلى المناطق النائية والمتطرفة بالمحافظة.

اليوم السابع -4 -2015
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الحيوانات النافقة على طريق مدخل قرى أبيس

اليوم السابع -4 -2015
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تحلل الحيوانات النافقة على الطريق

اليوم السابع -4 -2015
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انتشار الأمراض والأوبئة بسبب الحيوانات المتحللة

اليوم السابع -4 -2015
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أحد الحيونات المتحللة


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