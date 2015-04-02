أنباء عن نهب القنصلية الروسية فى عدن من قبل الحوثيين

ذكرت وسائل إعلام روسية ، نقلا عن موقع "هنا عدن" ، أن مجموعة من الحوثيين وأنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح اقتحموا اليوم الخميس مبنى القنصلية العامة الروسية بعدن،وحطموا أبوابها ونهبوا ممتلكاتها ووثائقها.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصادر فى المدينة أن المبنى كان خاليا لحظة اقتحامه.. فيما امتنعت البعثة الدبلوماسية الروسية فى العاصمة صنعاء عن التعليق على الأنباء حول الهجوم على القنصلية فى عدن.

وكانت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية قد أفادت فى وقت سابق بأن سفارة روسيا فى اليمن أوضحت أن مبنى القنصلية العامة الروسية فى عدن قد تضرر .

وقال مصدر فى السفارة / أنه فى الوقت الحالى تتم دراسة إمكانية إغلاق القنصلية فى عدن وإجلاء المواطنين الروس/.

و أعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة الروسية فلاديمير ماركين أن المحققين الروس بدأوا التحقيق فى ملابسات قصف القنصلية الروسية فى اليمن.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الخميس/ عن ماركين قوله "إنه فى إطار التحقيقات فى نتائج الهجوم، وتقييم حجم الأضرار، وكذلك المتورطين فى الحادث، ووفقا للتحقيق تظهر علامات جريمة، وذلك بموجب الجزء الأول من المادة 360 من القانون الجنائى المعنية بالهجوم على مكاتب تحت الحماية الدولية".

وشدد المتحدث الرسمى باسم لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة الروسية على أن بلاده ستتخذ قرارا إجرائيا وفق نتائج التحقيق.

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