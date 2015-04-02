الشرطة العراقية: مقتل 39 من داعش ومتطوعى الحشد فى صلاح الدين

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الخميس أن 39 من عناصر الدولة الإسلامية (المعروف باسم داعش) ومتطوعى الحشد الشعبى قتلوا وأصيب 12 وأخرون واعتقل ثلاثة خلال قيام القوات العراقية بتعقب مسلحى داعش المختبئين فى مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين شمالى بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "القوات العراقية من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الارهاب ومتطوعى الحشد الشعبى ورجال العشائر واصلوا اليوم عمليات تعقب مسلحى داعش فى المناطق المحررة فى العلم وتكريت وضفاف نهر دجلة باتجاه منطقة المزرعة جنوبى بيجى ومنطقة جسر رميلات جنوبى سامراء وتمكنت من قتل 35 من عناصر داعش واعتقال 3 من الفارين فيما لايزال البحث عن فارين اخرين وخاصة فى قضاء تكريت من اجل القضاء عليهم وتنظيف المناطق من جميع المسلحين ".

وأوضحت المصادر أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل أربعة وإصابة 12 من قوات متطوعى الحشد الشعبى

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