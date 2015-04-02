إصابة 4 مواطنين باختناقات في حريق بحي العرب ببورسعيد

نشب حريق، بعد ظهر اليوم الخميس، بحي العرب ببورسعيد، مما أدى إلي احتراق 4 منازل بشارع القليوبية وحارة العدل بعد اندلاع نيران مفاجئة في أحد المحلات.

و كان بلاغ إلي اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد باندلاع حريق بشارع القليوبية وعلي الفور انتقل عربات المطافي و الاسعاف إلي مكان الحادث وتمكنت من انقاذ الحي من كارثة كبيرة نظرا لوجود المنازل الخشبية والسيطرة علي الحريق الذي امتد إلى أربع منازل تحتها 5 محلات تجارية التهمتها النيران .

و نشب حريق أخر بشارع مجاور لموقع الحريق الأول وتمت السيطرة عليه، وقال شهود عيان انهم فوجئوا بنيران تندلع من محل مغلق بالشارع .

وتبلغ الخسائر المبدئية ما يقرب من 2 مليون جنيه، كما اصيب اربعة مواطنين باختناقت من الدخان الكثيف و تم نقلهم لمستشفي بورسعيد العام، وتحرر محضر بالواقعة و باشرت النيابة التحقيقات لمعرفة أساب الحريق .

المراسل : جمال نوفل