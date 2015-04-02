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السفير المصري في استراليا يقدم أوراق اعتماده إلي الحاكم العام لدولة بأبوا نيو غينيا

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السفير المصري في استراليا يقدم أوراق اعتماده إلي الحاكم العام لدولة بأبوا نيو غينيا السفير المصري في استراليا يقدم أوراق اعتماده إلي الحاكم العام لدولة بأبوا نيو غينيا

 

مبنى وزارة الخارجية المصرية

قدم السفير حسن الليثي سفير جمهورية العربية في استراليا أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى دولة بابوا نيو غينيا إلي Michael Ogio الحاكم العام لها، والذي أكد علي علاقات الصداقة بين البلدين والرغبة الصادقة للجانبين لتعزيز التعاون بينهما، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم مهتمون بتجربة وخبرة مصر في مساعدة الدول النامية الإفريقية وغير الإفريقية ويرغبون في أن يستفيدوا من مثل هذه الخبرة.

وقد التقي السفير الليثي خلال فترة تواجده في دولة بابوا نيو غينيا بعدد من كبار المسئولين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء Peter O’Neill الذي أشاء بالقيادة السياسية في مصر والتي نجحت في مواجهة التحديات، مشيراً إلي أن الدولتين تجمعهما اهتمامات مشتركة تتعلق بالتنمية وتعزيز الاستفادة من مواردهما الاقتصادية والسياحية، وأكد أنه يمكن لبلاده الاستفادة من نجاح مصر في مجال السياحة ومواجهة التحديات الخاصة بهذا المجال.

من جانبه، أكد وزير الخارجية Rimbink Pato خلال اجتماعه مع السفير الليثي علي حرصه علي توثيق العلاقات ودفع التعاون بما في ذلك استقبالهم لكبار المسئولين والقيادات السياسية ورجال الأعمال، وأكد علي تطلعه إلي مقابلة وزير الخارجية سامح شكري في أقرب فرصة. وشددت القيادات السياسية في دولة بابوا نيو غينيا علي تطلعهم للتعاون الفعال مع مصر في الساحات الدولية خاصة منظومة عمل الأمم المتحدة في إطار دعم جهود السلم والأمن الدوليين. وحظي التعاون الاقتصادي بالنصيب الأوفر خلال المباحثات خاصة في مجال الثروة السمكية الوفيرة لدي دولة بابوا نيو غينيا والتي يصل إنتاجها من أسماك التونة إلي أكثر من 700 ألف طن قابلة للزيادة إذا توافرت الاستثمارات والأسواق المناسبة.

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