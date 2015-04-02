«المفرقعات» تبطل مفعول عبوة هيكلية بوسط الإسماعيلية

فككت أجهزة الأمن بالأسماعيلية عبوة هيكلية تحتوى على أسلاك وعبوات رمل وهيكل عبوة وهمية.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بالعثور على جسم غريب بتقاطع شارع رضا مع شارع إبراهيم سلامة، وعلى الفور إنتقلت قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى وقسم ثان ، وعناصر إدارة الحماية المدنية ومفتشى المفرقعات بعمل كردون أمنى .

وتبين من الفحص أن الجسم عبارة عن عُبوة هيكلية مكونة من ماسورة بلاستيكية مُحكمة الغلق من طرفيها طولها حوالى 30 سم ، وقطرها 3 بوصة ، بداخلها مادة بيضاء اللون موصلة بلوحة إلكترونية يتدلى منها أسلاك كهربائية وبطارية جافة ، ومفتاح آمان

وقام مُفتشى المُفرقعات بتفكيها والتعامل معها بإبطال مفعولها بطلقة مياه من مدفع التشتيت عقب ذلك تم مسح وتعقيم كافة المناطق المحيطة بموقع البلاغ.