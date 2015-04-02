بالصور.. كوافير حريمى داخل مدرسة ثانوية للبنات فى المحلة

رصدت كاميرا "اليوم السابع" حالة من الإهمال بإدارة مدرسة المحلة الثانوية الصناعية بنات بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة، وغياب رقابة المشرفين على الطالبات، الأمر الذى كان سببا فى تحول أحد فصول المدرسة إلى كوافير حريمى، وقيام الطالبات باستخدام "الفتلة" و"الملقاط" لتزيين وجوههن.

طالبة تستخدم "ملقاط" لتنظيف وجه زميلتها فى الفصل

2-تحول مدرسة المحلة الثانوية الصناعية بنات لكوافير حريمى

غياب الرقابة والإشراف تسبب فى تحول المدرسة لـ كوافير حريمى

فتاة تنظف وجه زميلتها بـ"الفتلة"

طالبة تستخدم "ملقاط" لتنظيف وجه زميلتها