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بالصور.. كوافير حريمى داخل مدرسة ثانوية للبنات فى المحلة

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" حالة من الإهمال بإدارة مدرسة المحلة الثانوية الصناعية بنات بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة، وغياب رقابة المشرفين على الطالبات، الأمر الذى كان سببا فى تحول أحد فصول المدرسة إلى كوافير حريمى، وقيام الطالبات باستخدام "الفتلة" و"الملقاط" لتزيين وجوههن.
>اليوم السابع -4 -2015
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طالبة تستخدم "ملقاط" لتنظيف وجه زميلتها فى الفصل


>اليوم السابع -4 -2015
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2-تحول مدرسة المحلة الثانوية الصناعية بنات لكوافير حريمى


>اليوم السابع -4 -2015
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غياب الرقابة والإشراف تسبب فى تحول المدرسة لـ كوافير حريمى


>اليوم السابع -4 -2015
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فتاة تنظف وجه زميلتها بـ"الفتلة"


>اليوم السابع -4 -2015
>

طالبة تستخدم "ملقاط" لتنظيف وجه زميلتها


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