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أسماء قتلى تفجير منزل أثناء تصنيع المواد المتفجرة فى الشرقية

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أسماء قتلى تفجير منزل أثناء تصنيع المواد المتفجرة فى الشرقية أسماء قتلى تفجير منزل أثناء تصنيع المواد المتفجرة فى الشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بالشرقية، اليوم، عن هوية 3 من قتلى تفجير منزل تحت الإنشاء لتصنيع المواد المتفجرة، واستخدامها فى أعمال إرهابية.

والقتلى هم كل من: "محمد عبد العظيم على عطية" 45 سنة رئيس الصيانة بشركة "ملابس" ومقيم العاشر و"أحمد محمد يوسف محمد" 37 سنة نجار موبيليا ومقيم بلبيس، و"إسلام عادل أبو الفتوح" 25 سنة مقيم بساتين بركات، وجار تحديد هوية جثة الرابع الذى عثر عليه اليوم.

وأفاد مدير أمن الشرقية، فى تصريح خاص، بأن القتلى ينتمون لجماعة الإخوان.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بسماع دوى انفجار مدوى بمنزل داخل قرية ببساتين بركات دائرة مركز بلبيس.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام 3 أشخاص بتصنيع قنابل داخل منزل تحت الإنشاء مكون من الطوب الدبش، انفجرت إحداها بهم، مما أدى إلى تحطم المنزل بالكامل، وتحولت الجثث إلى أشلاء.

بالصور.. مصرع 3 إرهابيين أثناء تصنيعهم قنابل بمنزل بالشرقية.. الانفجار تسبب فى انهيار المنزل والنيابة تقرر نقل أشلاء الإرهابيين لمشرحة مستشفى بلبيس العام.. ومدير الأمن: قتلى القنبلة من جماعة الإخوان
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