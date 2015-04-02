الحماية المدنية بالشرقية: العثور على 22 عبوة بدائية بقرية فى بلبيس

أكد مصدر أمنى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، العثور على 22 عبوة بدائية الصنع بمنزل فى قرية بساتين بركات ببلبيس، منذ قليل، أثناء تمشيط المكان، بعد انفجار إحداها فى وجه 4 من صناعها أثناء قيامهم بتجهيزها أمس الأربعاء.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، أنه تم العثور على أدوات للتصنيع، منها دوائر كهربائية وخامات تصنيع، مؤكدا أنها ورشة لتصنيع القنابل، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت عبوة بدائية قد انفجرت، أمساء مس الأربعاء، فى وجه 4 أشخاص ينتمون للجماعة الإرهابية، أثناء قيامهم بتجهيزها بمسكن بقرية بساتين بركات التابعة لمركز بلبيس، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وتدمير المنزل بالكامل.

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