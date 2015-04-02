محافظ الفيوم يشهد ختام فعاليات دورى مراكز الشباب لكرة القدم

شهد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، ختام فعاليات دورى مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، وحضر المباراة النهائية التى جمعت فريقى مركز شباب الروبيات ومركز شباب إطسا، على ملعب استاد الفيوم الرياضى، وانتهت بفوز مركز شباب إطسا بنتيجة هدف مقابل لا شىء تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة.

حضر الفعاليات نخبة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، يتقدمهم اللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومنير مهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم.

ويعد دورى مراكز الشباب لكرة القدم أحد المشروعات التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة فى مصر، وشارك فى فعاليات المسابقة 24 فريقاً يمثلون الإدارات الشبابية الستة بالمحافظة بواقع 4 فرق من كل إدارة، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 12 فريقاً، يلعب فى المجموعة الأولى مراكز شباب تلات والإعلام والساحة الشعبية والعدوة وبيهمو وترسا وسنهور القبلية وجبلة وقصر رشوان والروبيات ومنشأة الجمال ودار السلام، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملاعب مراكز شباب مدينة سنورس وطامية والعدوة، ووصل إلى المربع الذهبى فريقا مركزى شباب قصر رشوان والروبيات.

كما ضمت المجموعة الثانية مراكز شباب إطسا ودفنو وقلهانة وجردو وإبشواى وطبهار والنصارية وأبوكساه وحنا حبيب ووالى ميزار وشريف والى وقصر الجبالى، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملاعب مراكز شباب إطسا وحنا حبيب وإبشواى، ووصل منها إلى المربع الذهبى فريقا مركزى شباب إطسا وحنا حبيب.

وتم منح الفريق الفائز بالبطولة مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه وحصل الفريق الثانى على مكافأة قدرها 75 ألف جنيه فى حين حصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على مبلغ 50 ألف جنيه والرابع على 25 ألف جنيه، وعقب ختام المباراة قام محافظ الفيوم بتسليم ميداليات المركزين الأول والثانى، وتقديم كأس البطولة لكابتن فريق مركز شباب إطسا، ثم قام بجولة تفقدية للمنشآت الجديدة بمركز شباب المحافظة شملت حمام السباحة ووحدة الطب الرياضى.