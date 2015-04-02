تأجيل «أحداث السفارة الأمريكية» لجلسة 23 أبريل لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، محاكمة 23 متهمًا ، فى ضوء اتهامهم بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، التي وقعت فى 22 يوليو 2013 .الى جلسة 23ابريل مع استمرار حبس المتهمين ونسخ صورة من محاضر الجلسات وسماع الشهود.

وأسندت النيابة الى المتهمين عددًا من الإتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.