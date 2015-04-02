‏تونس‬ تقرر عودة تمثيلها الدبلوماسي لدى النظام السوري‬ بعد انقطاعه منذ 2012

قررت تونس، اليوم الخميس، عودة تمثيلها الدبلوماسي إلى سوريا بعد انقطاعه منذ 2012.

وقال وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، في مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالعاصمة تونس: “سنرسل في قادم الأيام تمثيلا قنصليا أو دبلوماسيا قائما بالأعمال إلى سوريا”.

وأضاف البكوش: “أبلغنا الجانب السوري (النظام) بقدرته إرسال سفير لسوريا في تونس، وقررنا رفع التجميد الدبلوماسي في سوريا وليبيا”.

وفي فبراير 2012، قرر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعًا السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة جينها.