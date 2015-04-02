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موجز أخبار مصر للساعة1.. "عاصفة الحزم" تواصل دك معاقل الحوثيين

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موجز أخبار مصر للساعة1.. "عاصفة الحزم" تواصل دك معاقل الحوثيين موجز أخبار مصر للساعة1.. "عاصفة الحزم" تواصل دك معاقل الحوثيين
نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية للهجمات التى استهدفت مناطق متفرقة بسيناء من قبل إرهابيين، وأسفرت بحسب تصريحات المتحدث العسكرى العميد محمد سمير عن استشهاد 5 ضباط، ومقتل 15 تكفيرياً.

وفى تغطية لعمليات "عاصفة الحزم" التى تشنها القوات ودولاً عربية ضد معاقل الحوثيين، داخل الأراضى اليمنية، استجابة لمناشدة الرئيس الشرعى عبدربه منصور هادى، بتدخل الدول العربية لرد الانقلاب الحوثى. تابع "اليوم السابع" تأكيدات شهود عيان ومسئولون بميناء عدن البحرى، تقدم مقاتلين حوثيين داخل مدينة عدن.. وفيما يلى موجز أنباء الوحدة:

-المتحدث العسكرى: مقتل 15 إرهابيا واستشهاد 5 من الجيش باشتباكات بسيناء

-مصدر عسكرى: الجيش الثانى ينفذ مداهمات مكثفة.. والآباتشى تقصف أهدافا تكفيرية

-خالد صلاح على تويتر: القوات المسلحة نجحت فى سحق الإرهاب بالعملية الأخيرة وأسقطت عددا كبيرا من المهاجمين.. وانتصرنا فى حرب المعلومات.. ويقينى أن الإحباط الآن يسيطر على دوائر الإرهاب والمجد للشهداء

-ارتفاع عدد المصابين المدنيين فى الهجمات الإرهابية بسيناء لـ20 بينهم طفلان

-كيف نجحت قوات الأمن فى إفشال مخطط شيطانى للتكفيريين بسيناء.. القوات المسلحة تصد هجوما إرهابيا على 3 كمائن بالعريش.. وتقتل 15 إرهابيا.. واستشهاد 9 مجندين

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