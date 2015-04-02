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وزيرة التضامن تجرى قرعة حج الجمعيات.. وتؤكد: استبعاد 3360 شخصاً

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وزيرة التضامن تجرى قرعة حج الجمعيات.. وتؤكد: استبعاد 3360 شخصاً وزيرة التضامن تجرى قرعة حج الجمعيات.. وتؤكد: استبعاد 3360 شخصاً
أجرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قرعة حج الجمعيات الأهلية من خلال الحاسب الآلى، حيث تم إدخال جميع بيانات أعضاء الجمعيات الأهلية الذين تقدموا للحصول على التأشيرات واختيار الفائزين بكل محافظة وفقا لعدد التأشيرات، حيث تم اختيار الفائزين والبالغ عددهم ١٠ آلاف حاج.

وقالت وزيرة التضامن إنه تم استبعاد ٣٣٦٠ شخصا من الدخول فى القرعة من إجمالى عدد المتقدمين البالغ ١٢١ ألفا و٨٠٠ شخص نتيجة تكرار أسمائهم أو لعدم انطباق الشروط عليهم، حيث يشترط على السيدات ألا يقل سن السيدة عن ٤٥ عاما للحصول على التأشيرة بدون محرم وفقا لقرار السلطات .

وأكدت غادة والى حرص الوزارة على عدم زيادة الحج هذا العام قائلة: "لن ترتفع سوى ٨٪ فقط بسبب ارتفاع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه".

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه سيتم اختيار مشرف لكل 47 حاجًا، وأنه تمت مخاطبة المحافظات بالضوابط الجديدة لمشرفى حجاج الجمعيات الأهلية، وهى ألا يتجاوز سن المشرف 60 عامًا لتمكنه من خدمة الحجاج خلال تأدية مناسك الحج، وأن من حق الجمعية المنوطة بتنظيم رحلة الحج أن ترشح مشرفا واحدا فقط، وأن يكون ترشحه بقرار من مجلس إدارة الجمعية مع ضرورة تمثيل المشرفين ممن أقل من 45 عامًا.

فيما وجهت إحدى السيدات الشكر للوزيرة على نجاح الوزارة فى توفير الرعاية للحجاج خلال العام الماضى .

وداعبت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الحضور خلال إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية اليوم عندما طالبتها عبير الحلو مدير برنامج المعلومات باختيار إحدى المحافظات لإجراء القرعة فى المحافظة، حيث ردت الوزيرة قائلة بشكل مداعبة:"أختار بلدى الشرقية" وهو ما جعل الحضور يستقبلون الوزيرة بحفاوة داخل القاعة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة الصحة بشأن تقديم خدمات ورعاية طبية لحجاج الجمعيات الأهلية إضافة إلى عقد دورات تدريبية للحجاج قبل السفر لتأدية فريضة الحج هذا العام .

فيما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعى الحجاج بالدعاء لمصر ولأسر الشهداء بأن يصبرهم الله على فقدانهم لأولادهم، لافتة إلى أن موسم الحج هذا العام سيشهد نجاحا كبيرا بسبب الاستعدادات المبكرة للحج.
>وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم إجراء القرعة لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية من خلال الحاسب الآلى لتحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين، لافتة إلى أنه سيتم توفير الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال تأدية الفريضة.


>على جمعة لـ"حجاج الجمعيات": ادعوا أن يقى الله المصريين من شر الفتن
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مصر 365

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