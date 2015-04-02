بالصور.. محافظة المنوفية تنظم احتفالا باليوم العالمى للمياه

شهد مصطفي بيومي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياة تحت عنوان ” المياه والتنمية المستدامة ” بقاعة المؤتمرات بمركز النيل للإعلام بمدينة شبين الكوم بحضور المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة والمهندس ماهر فوزي وكيل وزارة الري.

وفي كلمته أكد بيومي علي أهمية المياه باعتبارها أصل الحياة وضرورة العمل الدؤوب لتنمية الموارد المائية واستغلالها بالطريقة الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في كافة مجالات مياه الشرب ، مشيرا إلي ضرورة الحفاظ علي المياه عن طريق الترشيد الأمثل للمياه وتغيير العادات والسلوكيات وأنماط الحياة اليومية التي تؤدي إلي الإسراف في المياه .

وأكد أن الترشيد ليس معناه الحرمان ولكن التوسط وعدم الأفراط في الاستهلاك ورفع درجة الوعي المائي وسن قوانين رادعة ومشددة للحد من اسراف المياه.

وأعلن بيومي أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل جاهده علي توفير وتدبير كافة الإعتمادات المالية اللازمة لتوصيل مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي لجميع قري وربوع محافظة المنوفية.