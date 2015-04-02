لام: جوارديولا يجب أن يجدد تعاقده

يرغب فيليب لام قائد بايرن ميونيخ في رؤية مدرب الفريق بيب جوارديولا يقوم بتجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف عام 2016.

جوارديولا يشرف على تدريب الفريق البافاري منذ الموسم الماضي، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أنه لا يفضل التحدث حول تجديد تعاقده إلا في عام 2016.

وأعرب اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا عن رغبته في أن ينهي مسيرته في الملاعب تحت قيادة المدرب السابق لبرشلونة.

وواصل في تصريحاته لـ" Munchner Merku" قائلا: "بالطبع جوارديولا يجب أن يجدد تعاقده، هو مدرب عظيم، أتمنى إنهاء مسيرتي وهو مدربا لبايرن".

لكن عاد لام وأوضح أن الضغوط الشديدة التي يتعرض لها أي مدرب في بايرن ميونيخ قد تجعل أي شخص يرغب في أخذ قسطا من الراحة بعد الجهد المبذول خلال الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني.

وأضاف "تدريب فريق مثل بايرن يحتاج لطاقة كبيرة، خاصة إذا كنت تحب العمل بتلك الطريقة الكبيرة مثل جوارديولا".

وأتم "لذلك علينا إعطائه وقتا للتفكير في مستقبله مع النادي".