فينجر: ديبالا لأرسنال؟ لم نقدم عرضا من الأساس

نفى آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تصريحات رئيس نادي باليرمو حول وجود عرض من المدفعجية لضم الأرجنتيني باولو ديبالا في الصيف المقبل.

ماوريزيو زامبريني رئيس النادي الإيطالي أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه يمتلك عرضين من أرسنال ويوفنتوس لشراء ديبالا في الصيف.

لكن فينجر نفى تقدم أرسنال بعرض لضم اللاعب الأرجنتيني، مؤكدا أنهم غير مهتمين بديبالا على الإطلاق.

وتابع في تصريحاته للصحفيين "اسألوا زامبريني أين ذلك العرض الذي يتحدث عنه، اطلبوا منه أن يظهره لكم".

يذكر أن ديبالا سجل 12 هدفا خلال 27 مباراة، ويطلب باليرمو الحصول على أكثر من 40 مليون يورو نظير الاستغناء عنه.