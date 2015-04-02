ريفر بليت يحلم بعودة فالكاو

(إفي): قال نائب رئيس ريفر بليت الأرجنتيني ماتياس باتانيان إن النادي يحلم بعودة المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو إلى صفوفه "في مدى متوسط".

وأشار باتانيان في تصريحات لصحيفة (أوليه) الرياضية الأرجنتينية"نحلم بفالكاو، الأبواب مفتوحة أمامه".

وبدأ فالكاو (29 عاما)، الذي يلعب حاليا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي معارا من موناكو، مسيرته الاحترافية عام 2004 في ريفر الذي استمر في صفوفه حتى 2009 عندما انتقل لبورتو البرتغالي.

وصرح باتانيان أن عودة فالكاو لن تكون ممكنة هذا العام وإنما في المستقبل.

وأكد"نحلم بعودته في المستقبل"، مشيرا إلى أن ضم لاعبين جدد سيعتمد على بيع النادي لآخرين.

وأضاف"إذا لم نبع، قد نتمكن من ضمن لاعبين اثنين".