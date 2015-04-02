أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريفر بليت يحلم بعودة فالكاو

Google+ Print
ريفر بليت يحلم بعودة فالكاو ريفر بليت يحلم بعودة فالكاو

(إفي): قال نائب رئيس ريفر بليت الأرجنتيني ماتياس باتانيان إن النادي يحلم بعودة المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو إلى صفوفه "في مدى متوسط".

وأشار باتانيان في تصريحات لصحيفة (أوليه) الرياضية الأرجنتينية"نحلم بفالكاو، الأبواب مفتوحة أمامه".

وبدأ فالكاو (29 عاما)، الذي يلعب حاليا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي معارا من موناكو، مسيرته الاحترافية عام 2004 في ريفر الذي استمر في صفوفه حتى 2009 عندما انتقل لبورتو البرتغالي.

وصرح باتانيان أن عودة فالكاو لن تكون ممكنة هذا العام وإنما في المستقبل.

وأكد"نحلم بعودته في المستقبل"، مشيرا إلى أن ضم لاعبين جدد سيعتمد على بيع النادي لآخرين.

وأضاف"إذا لم نبع، قد نتمكن من ضمن لاعبين اثنين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع