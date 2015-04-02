جامعة المنوفية ترشح "عمارة وخليل" لجائزة الملك فيصل العالمية

وافق مجلس جامعة المنوفية، فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، على ترشيح الدكتور محمد عمارة أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب، والدكتور محمد السيد خليل الأستاذ المتفرغ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، لجائزة الملك فيصل العالمية فى مجال خدمة الإسلام.

كما اختتمت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة المنوفية المهرجان الرياضى للأنشطة الرياضية لطلاب المدن الجامعية، شارك فيه ثلاث جامعات مصرية هى "جامعة طنطا، وكفر الشيخ، والمنصورة" وأقيمت فعالياته تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب.

وحصلت جامعة المنوفية على المركز الأول وجامعة طنطا على المركز الثانى وجامعة كفر الشيخ على المركز الثالث وجامعة المنصورة على المركز الرابع.

وأشار أيمن عطا، مدير الأنشطة الرياضية بالمدن الجامعية، إلى أن المهرجان شهد منافسات فى شتى المجالات الرياضية فى خماسى كرة القدم، وتنس الطولة، والشطرنج، والدورى الثقافى وشارك فى المهرجان حوالى 100 طالب وطالبة يمثلون أربع جامعات مصرية أقيم المهرجان بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية.

وفى نهاية الفعاليات قام الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤن التعليم والطلاب، وأحمد عاطف مدير عام المدن الجامعية بجامعة المنوفية، والمهندس أسامة السنوسى مدير عام المدن الجامعية بجامعة طنطا، ونادية عويضة مدير عام المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، ومحمد حسن عبدة مدير الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة بتسليم الكؤوس والجوائز على الفرق الفائزة فى المهرجان.

فى الوقت نفسه نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة من كلية الاقتصاد المنزلى زارت مدرسة الحسينية الإعدادية بشبين الكوم، وقام أعضاء هيئة التدريس المشاركون فى القافلة بعقد ندوتين للطلاب، الأولى تناولت مفهوم الانتماء الوطنى وكيفية حساب درجة الانتماء وتطبيق مقياسه لدى الطلاب عن طريق نموذج مطبوع، والندوة الثانية عن التغذية السليمة وأهمية وجبة الإفطار والأغذية التى تساعد على التركيز وتمد الجسم بالحديد والهرم الغذائى والأغذية الأكثر فائدة إلى جانب مناقشة الطلاب فى أهمية الحفاظ على البيئة ودور الفرد والأسرة فى ذلك.شارك فى القافلة الدكتورة سلوى محمد زغلول ومنى عبد الرازق ومى خفاجى.