أكرم حسني: أعتز بشخصية أبو حفيظة لأنها «وش الخير»

قال الإعلامي الساخر والفنان، أكرم حسني “سيد أبو حفيظة”، إنّه سيشارك خلال الفترة المقبلة في فيلم سينمائي مع عددٍ من أعضاء فريق برنامجه الشهير “أسعد الله مساءكم”، وذلك في أولى تجاربه السينمائية.

وأضاف حسني خلال لقاء نظمهُ المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، الذي أدارته الدكتورة، هويدا مصطفى أستاذة الإعلام وعميد المعهد، أنه: “يعشق التمثيل ويَرى نفسه دائماً على خشبة المسرح وإن كانت ظروف العمل المسرحي من حيث التواجد اليومي تَمنعه من تحقيق هذا الحلم”.

وأشار حسني إلى أنه: “التحق في بداية حياته بكلية الشرطة بناءً على رغبة والده، كما أنّه عمل ضابطاً نحو عشر سنوات مر خلالها بالكثير من التجارب والخبرات سواء في القاهرة أو في أسوان، كما أنه اهتم بعد تخرجه من كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالعمل في مجال الإعلام”، موضحاً أنّه: “لما سنحت له الفرصة في مجال الإعلام استقال من وزارة الداخلية ليتفرغ للعمل الإعلامي في إذاعة نجوم إف إم وغيرها من القنوات التلفزيونية وذلك في الوقت الذي أشاد فيه بقناة MBC مصر”.

من جهتها قالت أستاذة الإعلام، هُويدا مصطفى، إن الإعلامي الساخر أكرم حسني، أيقونة مُتميزة في مجال الإعلام لِكونه ابتكر شخصية جديدة من خياله، كما أنه يُعد من أوائل الإعلاميين الذين قدموا البرامج الساخرة في مصر التي تنتقد الظواهر المجتمعية بطريقة جذابة ما يرسم الابتسامة على وجوه المشاهدين.