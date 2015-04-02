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قاضي «أحداث السفارة الأمريكية» يقرر إخراج ممثلي الاتحاد الأوروبي من الجلسة لعدم حصولهم على تصريح

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قاضي «أحداث السفارة الأمريكية» يقرر إخراج ممثلي الاتحاد الأوروبي من الجلسة لعدم حصولهم على تصريح قاضي «أحداث السفارة الأمريكية» يقرر إخراج ممثلي الاتحاد الأوروبي من الجلسة لعدم حصولهم على تصريح

 

لاحظ المستشار محمد ناجى شحاتة، أثناء نظر جلسة أحداث السفارة الامريكية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة وجود شخصين ملامحهما ليست مصرية بمدرجات المحاميين والصحفيين ليأمر الأمن بالاستدلال عن هوياتهما ليتضح انهما ممثلان لـ “الاتحاد الأوروبي” دخلا دون إذن مسبق للمحكمة ليطلب الأمن انصرافهما من القاعة .

وأسندت النيابة الى المتهمين وعددهم 23 متهماً عددًا من الإتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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