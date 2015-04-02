إنزال جنود فى ميناء عدن بعد تقدم الحوثيين صوب وسط المدينة (تحديث)

قال شهود ومسؤولون فى ميناء عدن اليمنى إنه تم إنزال عشرات الجنود فى الميناء اليوم الخميس بعد ساعات من تقدم المقاتلين الحوثيين صوب وسط المدينة الجنوبية.

ولم يتسن على الفور تحديد جنسية الجنود لكن تحالفا تقوده السعودية ضد الحوثيين يقول إنه يسيطر على المياه قبالة سواحل عدن.

من ناحية أخرى نقل موقع إخبارى يمنى محلى عن مصدر فى إدارة ميناء عدن نفيه للأنباء التى ترددت اليوم الخميس عن وصول قوة عسكرية أجنبية إلى عدن .

وقال المصدر لموقع "عدن الغد" إن ما حدث هو أن "بارجة حربية صينية وصلت لإجلاء 230 شخصا من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة" ، موضحا أن "البارجة تعرضت لحظة توقفها لإطلاق نار من قبل أطراف مجهولة"، وأكد أن "واقعة إطلاق النار التى تعرضت لها البارجة دفع العشرات من جنود البارجة إلى الانتشار فى محيط الميناء لحماية الأشخاص الذين حملتهم معها البارجة" .

وقال المصدر إن "الجنود عادوا إلى البارجة لاحقا وغادروا الميناء دون أن يتمكنوا من إجلاء 34 شخصا بسبب واقعة إطلاق النار"، ونفى المصدر أن يكون ما حدث عملية إنزال ، مشيرا إلى أن البارجة غادرت لاحقا.