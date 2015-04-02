مصدر بـ"أمن الجيزة": قيادات المديرية أقنعوا الأمناء بتأمين فيلا العادلى

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الأزمة الخاصة بامتناع أمناء الشرطة عن المشاركة فى تأمين فيلا اللواء حبيب العادلى الكائنة بمدينة الشيخ زايد انتهت بعد عقد جلسة ودية للقيادات الأمنية مع أمناء الشرطة.

وأضاف المصدر أن أمناء الشرطة أعلنوا رفضهم المشاركة فى تأمين فيلا العادلى لكونه أساء معاملتهم وتجاهل مطالبهم وحقوقهم خلال فترة توليه منصبه قبل ثورة يناير، مدللين عن موقفهم بعبارة "أن الذى أساء معاملتنا أمس لن نؤمنه اليوم".

وذكر المصدر الأمنى، أن الجلسة انتهت بالاتفاق على مشاركة أمناء الشرطة فى عملية التأمين على أن يتم توزيع الخدمات بينهم وبين جهاز الأمن الوطنى وباقى الجهات الأمنية الأخرى بعد إقناعهم أن العادلى كونه وزيرا سابقا فإن الدولة مكلفة بتأمينه حتى وإن تقاعس عن القيام بواجبه خلال فترة توليه الوزارة، بالإضافة إلى أنه مستهدف من جانب الجماعات الإرهابية.

وكانت وزارة الداخلية قد قامت بتعيين خدمات أمنية على فيلا اللواء حبيب العادلى، الكائنة بمدينة الشيخ زايد، والتى انتقل إليها فور مغادرته سجن طرة، بعد حصوله على البراءة من محكمة جنايات الجيزة فى تهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته إلهام شرشر، وبناته وابنه القاصر، وتعتبر تلك القضية هى الأخيرة المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق، بعد براءته فى قضية التربح، وغسيل الأموال، وبراءته بعد حكم بالمؤبد فى قتل المتظاهرين، وبراءته من قضية اللوحات المعدنية، وانتهاء مدة حبسه فى قضية سخرة المجندين، التى كانت 3 سنوات.

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