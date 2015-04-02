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محلب: الحكومة حريصة على إجراء انتخابات البرلمان فى أسرع وقت

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محلب: الحكومة حريصة على إجراء انتخابات البرلمان فى أسرع وقت محلب: الحكومة حريصة على إجراء انتخابات البرلمان فى أسرع وقت
أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حرص على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة مرات، على ضرورة المضى قدمًا نحو تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت.

وأضاف محلب خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى التى تنظمها اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب: نحن أمام تجربة جديدة، ودستور جديد، وعلينا جميعًا أن نحترمه، موضحا أن ما حال دون إجراء الانتخابات حتى الآن، أسباب تخرج عن سيطرة الجميع، قائلاً "حتى لو هناك تأخر بسيط فى الانتخابات، فى ضوء تعديل القوانين التى شابها عوار، فإن ذلك يأتى لصالح استمرارية وشرعية مجلس النواب".

وشدد محلب، على ضرورة التوافق بين الصفوف السياسية، موضحا أن التوافق لا غنى عنه فى أى دولة، وهو ما حدث خلال الفترة الانتقالية، قائلا "شعب رفض فى 30 يونيو أن يسرق بلده وأن تتغير هويته، وهذا ما تجمعنا عليه".

وأضاف محلب: علينا أن نبنى بلدنا معا، قائلا "مصر لنا جميعًا، ولن يستطيع أحد أن يحدث شرخًا ولا أن ينشر ميكروبًا فى هذا البلد، لأن البلد بلدنا ونبنيها معًا".


>- بدء أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات بين محلب والأحزاب
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