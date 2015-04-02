اعتقال مستوطنين وزعا منشورات تطالب المسلمين بإخلاء المسجد الأقصى(تحديث)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من المتطرفين اليهود أثناء توزيعهما منشورات فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة تدعو المسلمين إلى اخلاء المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت الاذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، أن الشرطة تنظر ببالغ الخطورة إلى أفعال الاثنين باعتبارها تحاول المس بالوضع القائم فى المسجد الأقصى وأكدت أنها لن تسمح لأحد بالقيام بذلك.

وكان متطرفون يهود ممن يسمون أنفسهم حركة "عائدون للأقصى" وزعوا الليلة الماضية منشورات باللغتين العبرية والعربية فى أنحاء متفرقة من البلدة القديمة ومداخل المسجد الأقصى تطالب المسلمين بمغادرة المسجد.

وحدد المتطرفون اليهود الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الخميس، كموعد لمغادرة المسلمين المسجد الأقصى، مبررين ذلك بتمكين اليهود من تقديم القرابين بمناسبة بـ"عيد الفصح" اليهودى.

>وعلى جانب أخر حذر سماحة الشيخ محمد حسين، المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من خطورة تواصل التهديدات والاقتحامات التى يقوم بها المتطرفون اليهود ضد المسجد الأقصى المبارك ومحاولاتهم المس به، مشيرا إلى أن عدد المتطرفين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر مارس الماضى قارب ألف متطرف، فيما دعت ما تسمى "منظمة الهيكل" المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى لإقامة طقوس دينية خاصة بها يوم الجمعة القادم فى مسجد قبة الصخرة، وحمل سماحته سلطات الإحتلال الإسرائيلى المسؤولية عن تبعات هذا العدوان وما ينجم عنه من عواقب وخيمة.

كما أدان سماحته قيام متطرفين يهود بإجراء حفريات فى محيط المسجد الإبراهيمى فى الخليل، ضمن سلسلة الاعتداءات على المقدسات الفلسطينية.. وناشد زعماء الشعوب العربية والقيادات المسؤولة فى العالمين العربى والإسلامى إلى بذل أقصى الطاقات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات قبل فوات الأوان، مبينا أن الأديان السماوية تحرم المساس بأماكن العبادة، وتؤكد على قدسيتها، مما يستدعى العمل على وقف ممارسة الإرهاب المنظم، الذى تمارسه سلطات الإحتلال متسترة بمبررات باطلة، تسوقها لسياساتها الإحتلالية المتغطرسة التى تتناقض مع قيم الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وتخالف المواثيق التى تحمى حرية الوصول إلى أماكن العبادة.

ودعا المواطنين إلى إعمار المسجد الأقصى المبارك بالمصلين من خلال شد الرحال إليه لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات تهويده، لا قدر الله.