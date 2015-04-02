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سوريا تغلق معبر نصيب الحدودى ردا على غلقه من قبل الأردن

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سوريا تغلق معبر نصيب الحدودى ردا على غلقه من قبل الأردن سوريا تغلق معبر نصيب الحدودى ردا على غلقه من قبل الأردن
صرح مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية صباح اليوم الخميس ، أن السورية قررت إغلاق معبر نصيب الحدودى اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر ردا على الإجراءات الأحادية التى اتخذتها الأردن أمس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية / سانا / عن المصدر قوله " إن معبر نصيب الحدودى مغلق إغلاقا تاما وأى عبور من خلاله يعتبر عبورا غير شرعي" .
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