سوريا تغلق معبر نصيب الحدودى ردا على غلقه من قبل الأردن

صرح مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية صباح اليوم الخميس ، أن الحكومة السورية قررت إغلاق معبر نصيب الحدودى اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر ردا على الإجراءات الأحادية التى اتخذتها الأردن أمس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية / سانا / عن المصدر قوله " إن معبر نصيب الحدودى مغلق إغلاقا تاما وأى عبور من خلاله يعتبر عبورا غير شرعي" .

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