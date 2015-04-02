صحيفة لبنانية: توقيف زوجة قائد فى حرس مجلس النواب لعلاقتها بالموساد

كشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الخميس أنه تم توقيف زوجة قائد فى حرس مجلس النواب برتبة "رتيب" لعلاقتها بالاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضحت أنه قبل نحو ثلاثة أسابيع تمّ توقيف رتيب فى حرس مجلس النواب بعد أشهر من مراقبته ، استتبعَت الاشتباه بوجود علاقة تربطه بالمخابرات الاسرائيلية، وتم اقتياده للتحقيق معه بعد دَهم منزله ومصادرة حاسوبَين ، أحدهما يعود له والثانى لزوجته ، إضافة إلى متعلقات أخرى خاصة بهما.

وذكرت أن التحقيقات أثبتت براءة الرتيب من أى علاقة له مع الموساد أو أى شبهة أمنية ، ولكن فى المقابل تأكد أنّ الموساد نجح فى تجنيد زوجته، وأوضحت أن تجنيدها تم منذ نحو أربع سنوات ، وكلّفها مشغّلها فى المخابرات الاسرائيلية بمهام عديدة أبرزها تصوير مَبان ومؤسسات قريبة من البرلمان فى وسط العاصمة.

وذكرت الصحيفة أن مصادر أمنية تعتقد انّ المرأة التى اكتشف تورّطها كانت لا تزال فى فترة إعدادها ، وأنّ الهدف الحقيقى الذى كان الموساد يريد الوصول إليه من وراء تجنيدها هو اصطياد زوجها الذى يعمل ضمن حرس مجلس النواب.

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