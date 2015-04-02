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تجديد حبس 11 إخوانيا 15 يوما بتهمة التحريض على العنف فى سوهاج (تحديث)

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تجديد حبس 11 إخوانيا 15 يوما بتهمة التحريض على العنف فى سوهاج (تحديث) تجديد حبس 11 إخوانيا 15 يوما بتهمة التحريض على العنف فى سوهاج (تحديث)
أمر المستشار أسامة عبد السلام، رئيس النيابة الكلية بسوهاج، اليوم الخميس، وسكرتارية خالد المساوى وعمرو الزارع، بتجديد حبس 11 من عناصر الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.


>كما قررت محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس المتهم "محمد.م.ص" 27 سنة، مقيم بدائرة مركز سوهاج 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه باستعمال العنف والقوة مع ضباط شرطة وإطلاق النيران عليهم وحيازة سلاح آلى وهروبه من حكم بالإعدام.

بدأت أحداث الواقعة عندما كان المتهم يقف بالقرب من أحد الأكمنة وعندما شاهده ضباط الكمين توجهوا نحوه، وظهرت عليه علامات الريبة وحاول الفرار، وقام بإطلاق النيران عليهم من سلاح آلى كان بحوزته، ولكن ضباط الكمين والقوة المرافقة لهم تمكنوا من السيطرة عليه، وتم ضبطه وتبين أنه هارب من حكم بالإعدام، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية ناصر عز الدين وأحمد قناوى، تجديد حبس المتهم "أحمد.ص" 25 سنة طالب 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة وحيازة ذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز.

كانت وردت المعلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 3 طلقات وأقراص مخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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