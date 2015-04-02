مقتل ربة منزل وزوجة ابنها عقب إصابتهن بطلقات نارية مجهولة فى سوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمدرية أمن سوهاج جهودها لكشف غموض العثور على ربة منزل وزوجة ابنها جثتين هامدتين داخل منزلهما، منذ قليل، عقب قيام مجهول بإطلاق النار عليهما.

تلقى اللواء أحمد شاهين، حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أيمن السيسى، نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بتلقى مركز شرطة البلينا بلاغا من الأهالى بسماع دوى إطلاق نار بقرية الحلافى الغربية، والعثور على سيدتين جثتين هامدتين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد صلاح أبو القاسم وكيل فرع بحث الجنوب وقادها الرائد محمد عبد اللطيف أبو العطا رئيس مباحث مركز شرطة البلينا، بالعثور على "زينب ى ع ه" 55 عاما أرملة "ح أ ح" داخل منزلها جثة هامدة عقب إصابتها بطلق نارى بالرأس والعثور على "إيجاز أ ش" 25 عاما ربة منزل زوجة نجلها "حسين ح أ" عامل ويعمل بالمملكة العربية السعودية جثة هامدة، وبها عدة طلقات نارية بالظهر، كما عثر بمكان الحادث على عدد من الفوارغ لسلاح نارى، جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .