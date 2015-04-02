تجديد حبس مكوجى 15 يوما لاتهامه باغتصاب فتاة قاصر بالشرابية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشرابية اليوم الخميس، تجديد حبس مكوجى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب فتاة قاصر بالشرابية.

كان المستشار هشام قمر الدولة مدير نيابة الشرابية، قد أمر بعرض الفتاة المغتصبة وملابسها والمتهم على الطب الشرعى، لتحليل الحيوانات المنوية، كما وجهت النيابة للمتهم تهم هتك العرض .

وأكدت الفتاة فى أقوالها أمام النيابة، أن المتهم استدرجها إلى شقته بعد أن انتهت من درسها الخصوصى، وقام بحبسها 3 أيام فى الشقة وتعدى عليها جنسيا.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة لا تربطها علاقة عاطفية بالمتهم، وأنه تقدم منذ قترة لخطبتها ولكن أهلها رفضوه، ومن جانبه قال المتهم أنه تربطه بالفتاة علاقة عاطفية، وأنها ذهبت معه لشقته بإرادتها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من والد طالبة بالمرحلة الثانوية واتهمت مكوجى بالتعدى عليها جنسيا بعد حبسها فى شقته بالشرابية، تم تحرير محضر والعرض على النيابة للتحقيق .