سقوط فتاة روسية أثناء ممارستها الدعارة داخل فندق شهير بالدقى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى، من ضبط فتاة قادمة من روسيا أثناء ممارسة الدعارة متلبسة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالدقى.

وردت معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تفيد بوجود فتاة روسية الجنسية تعلن عن نفسها ورغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 2500 جنيه مصرى للساعة الواحدة، وإعلان تواجدها فى القاهرة على أحد المواقع الإلكترونية الإباحية.

>وعلى الفور قام العميد العقيد إبراهيم الطويل بوضع خطة بحث، وقام بإجراء التحريات والتأكد من المعلومات حول الواقعة، وكشفت التحريات قيام الفتاة الروسية البالغة من العمر 22 عاما بالاتفاق معها عن طريق أرقام الهاتف الموجودة على الموقع بشبكة الإنترنت عن طريق برامج المحادثات.

وبعد تحديد موقع الفتاة وإنهاء الإجراءات القانونية، خرجت حملة أمنية برئاسة العقيد عصام أبو عرب، وضمت العقيد أحمد طاهر والمقدم تامر فاروق ومحمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف والعقيد حسن النجار، وتم ضبط المتهمة متلبسة أثناء ممارسة الرذيلة مع رجل أعمال بمقابل مادى داخل فندق شهير بالدقى القاهرة.

وقد تم التحفظ على عملات مختلفة تقدر قيمتها بـ150 ألف جنيه خلال تواجدها بالقاهرة منذ عشرة أيام فقط، وكمية كبيرة من المنشطات الجنسية للرجال والسيدات وأوقية ذكرية وجهاز ذكرى صناعى مستعملة، وجديدة ولاب توب محمل عليه صور وأفلام فاضحة وجنسية وهاتفين خلويين والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأرسلت المتهمة إلى النيابة.