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تجديد حبس مسؤلى التنظيم بحى شمال إمبابة لاتهامهم بتزوير محررات رسمية

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تجديد حبس مسؤلى التنظيم بحى شمال إمبابة لاتهامهم بتزوير محررات رسمية تجديد حبس مسؤلى التنظيم بحى شمال إمبابة لاتهامهم بتزوير محررات رسمية
أمرت نيابة قسم إمبابة برئاسة المستشار علاء سمير رئيس النيابة، اليوم الخميس، بتجديد حبس كل من "عبير.أ"، و"إبراهيم.ع" مسئولى التنظيم بحى شمال إمبابة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتزوير والتربح من وظيفتهم.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام كل من "عبير.أ"، و"إبراهيم.ع"، موظفين بحى شمال الجيزة بتزوير أوراق محل بدائرة قسم إمبابة لصالح "أحمد.ه"، وتعديل مساحته على الأوراق من 48 مترا إلى 110 أمتار، وذلك من أجل موافقة المحل للشروط الخاصة بفتح صيدلية والتى تقول إنه لابد أن لا تقل مساحة المحل عن 110 أمتار.

وفور تقدم صاحب المحل بأوراقه لوزارة الصحة انتدبت لجنة لفحص المحل، وتبين أن هناك تزويرا بالأوراق الخاصة بالمساحة، وبالتحرى تبين أن وراء الواقعة الموظفين السابق ذكرهم، فصدر أمر بضبطهم وإحضارهم وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم.

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مصر 365