حبس سائقى توك توك بالقليوبية 15 يوما بتهمة خطف طالبة والتعدى عليها جنسيا

قررت نيابة كفر شكر، بالقليوبية، حبس سائقى توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة خطف طالبة 16 عاما، والتعدى عليها جنسيا وسط الزراعات تحت تهديد السلاح.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الخطف والاعتداء الجنسى وحيازة سلاح أبيض، كما قررت النيابة عرض المجنى عليها على الطب الشرعى.

كان الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث كفر شكر قد تلى بلاغا من "س هـ ا" ربة منزل بقيام كل من "السيد ع ع" سائق توك توك و"عبد الرحمن ا ا" سائق توك توك باعتراض طريق نجلتها، "هـ ش م" 16 سنة طالبة بالثانوى أثناء عودتها من المدرسة، واصطحابها عنوة داخل منطقة زراعية تحت تهديد السلاح الأبيض وقاما بالتعدى عليها جنسياً وتركاها وفرا هاربين.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، وتشكيل فريق بحث قاده العقيد عبد الله جلال مفتش المباحث، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترف الثانى تفصيلاً بارتكاب الواقعة بالاشتراك والمتهم الأول، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسهما.

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