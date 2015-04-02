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مصدر عسكرى: الجيش الثانى ينفذ مداهمات مكثفة.. والآباتشى تقصف أهدافا تكفيرية

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مصدر عسكرى: الجيش الثانى ينفذ مداهمات مكثفة.. والآباتشى تقصف أهدافا تكفيرية مصدر عسكرى: الجيش الثانى ينفذ مداهمات مكثفة.. والآباتشى تقصف أهدافا تكفيرية
قال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع" إن عناصر الجيش الثانى الميدانى، تقود عمليات ميدانية موسعة فى شمال سيناء خلال الوقت الراهن، فى إطار الرد على الهجمات الإرهابية التى طالت عددا من الأكمنة والحواجز على الطريق الساحلى العريش – رفح، موضحا أن القوات تنفذ الآن مجموعة من المداهمات لعدد من البؤر الإرهابية، فى نطاق مدن العريش والشيخ زويد ورفح.

وأوضح المصدر أن مروحيات الآباتشى الهجومية تنفذ طلعات تمشيط واستطلاع مكثفة لأوكار وأماكن اختباء الجماعات الإرهابية، لتنفيذ ضربة انتقامية مركزة ضد العناصر المنفذة للهجوم الذى استهدف عدة أكمنة للقوات المسلحة.

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