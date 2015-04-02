الحبس 6 أشهر لطبيب متهم بعرض زوجته على راغبى المتعة الحرام بالبساتين

قضت اليوم الخميس، محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار شريف سيف النصر، وأمانة سر عبد العزيز العربى، بحبس طبيب 6 أشهر بتهمة عرض زوجته على راغبى المتعة شريطة أن يجلس معهما بغرفة النوم يشاهد كواليس معاشرة الزبون لزوجته بالبساتين، كما قضت المحكمة بحبس الزوجة 3 شهور، ووضعهما تحت المراقبة 6 أشهر .

كانت وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب، مفادها تردد راغبى المتعة الحرام على منزل طبيب بمنطقة البساتين لممارسة الرذيلة بالمكان.

تحركت قوة أمنية قادها اللواء عصام حافظ مدير مباحث الآداب، وأشرف عليها العميدان علاء لطفى ووائل جبريل، استهدفت المنزل، حيث تم ضبط زوجة الطبيب أثناء ممارستها الرذيلة داخل غرفة النوم مع مأمور ضرائب فى وجود الزوج.

وكشفت التحقيقات التى جرت بقيادة العقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات، والمقدمين طاهر إخلاص وسامح سعيد، أن المنزل ملك طبيب يدعى "أ.ج" 58 سنة، هارب من قضايا شيكات بدون رصيد، فضلاً عن هروبه من قضية بليبيا لاتهامه بهتك عرض طفل، حيث عاد من ليبيا وأقام برفقة زوجته "م.ج" سكرتيرة، بشقة بمنطقة البساتين، وتبين أنه شاذ جنسياً، ويعرض زوجته على راغبى المتعة الحرام مقابل جمع المال، ويتواجد مع الزبائن داخل غرفة النوم لمشاهدتهم أثناء معاشرة زوجته.

عثر بالشقة على 1500 دولار أمريكى وحبوب منع الحمل وأقراص جنسية منشطة وخمور ومواد مخدرة، وتم القبض على مأمور الضرائب الذى كان برفقة المتهمة، تحرر محضر وتمت إحالة المتهمين للنيابة حيث باشر المستشار عمرو حلمى مدير نيابة البساتين التحقيقات.