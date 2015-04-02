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تجديد حبس 11 إخوانيا 15 يوما بتهمة التحريض على العنف فى سوهاج

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تجديد حبس 11 إخوانيا 15 يوما بتهمة التحريض على العنف فى سوهاج تجديد حبس 11 إخوانيا 15 يوما بتهمة التحريض على العنف فى سوهاج
أمر المستشار أسامة عبد السلام، رئيس النيابة الكلية بسوهاج، اليوم الخميس، وسكرتارية خالد المساوى وعمرو الزارع، بتجديد حبس 11 من عناصر الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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