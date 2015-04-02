منظمة الصحة العالمية: مصر ستقود العالم فى التغلب على فيروس سى

أكد الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أن لجنة الخبراء بمنظمة الصحة العالمية لشئون الفيروسات الكبدية، والذى اختتم أعماله مؤخرا فى جينيف، أشادت بجهود اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وصرحت بأن مصر هى التى ستقود العالم فى التغلب على فيروس سى، ودائما ما تشير منظمة الصحة العالمية بمصر كمثال لتحفيز باقى دول العالم فى مواجهة الفيروسات الكبدية، وأنه كان هناك جلسات نقاش لتطبيق النموذج المصرى فى البرازيل وباكستان وموريتانيا وأوكرانيا، وكانت توصيات لجنة الخبراء تتركز فى ثلاثة محاور وهى:

أولا: إتاحة العلاجات الحديثة للذين لديهم الإصابة بفيروس سى أو بى.

ثانيا: تعميم التطعيم ضد فيروس بى فى كل دول العالم، وتحسين الوسائل التشخيصية والتقيمية لمرضى الفيروسات الكبدية.

ثالثا وأهم نقطة: هى وقف التمييز ضد مرضى الفيروسات الكبدية سواء فى العمل أو الزواج واندماجهم داخل المجتمع، وتم رفع توصية لمنظمة العمل الدولية بعدم منع مرضى الفيروسات الكبدية من الالتحاق بالعمل فى الداخل أو الخارج دون وجود مبرر طبى يؤدى إلى عدم قدرته على العمل وليس وجود الفيروس فى حد ذاته، إلا فى بعض الوظائف المحددة تجنبا لنقل العدوى للآخرين.