إزالة 1386 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال شهر مارس الماضى فى المنيا

تمكنت حملة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة، من إزالة 1386حالة تعدٍّ على مساحة 58 فدانًا و3 قراريط و20 سهما بمراكز المنيا، فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الجهود التى بذلتها الوحدات المحلية خلال الفترة من 1/3/2015 حتى 31/3/2015، مؤكدة إزالة 88 حالة بمركز العدوة بمساحة 3 أفدنة و18 قيراطا و14 سهما، و186حالة بمركز مغاغة بمساحة 11 فدانا و20 قيراطا و11 سهما و115 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 5 أفدنة و1 قيراط، وعدد 46 حالة بمركز مطاى بمساحة1فدان و17 قيراطا و16 سهما، وعدد 144 حالة بمركز سمالوط بمساحة 7 أفدنة و7 قراريط و1سهم، وعدد 24 حالة بمركز المنيا بمساحة 21 قيراطا و23 سهما، وعدد 142 حالة بمركز أبوقرقاص بمساحة 6 أفدنة و1 قيراط و18 سهما، وعدد 325 حالة بمركز ملوى بمساحة 9 أفدنة و5 قراريط و15 سهما وعدد 122 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 5 أفدنة و6 قراريط و17 سهما، بالإضافة إلى عدد 194 حالة إصلاح زراعى بمساحة 6 أفدنة و23 قيراطا و1 سهم.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعدٍّ فى مهدها، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة جميع التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.