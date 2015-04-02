إحباط تهريب 5 آلاف لتر بنزين وسولار فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين ، حملة مكبرة اليوم الخميس، للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب طلمبة رصيف لتمويل السيارات بقرية أبو سعيفة /مركز الدلنجات ومقيم ذات العنوان، بحوزته كمية وقدرها ( 2000 ) لتر بنزين " 80 " لبيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 16117/2015 جنح مركز الدلنجات.

كما تم ضبط صاحب طلمبة رصيف لتمويل السيارات بقرية البلتاجى مركز الدلنجات ومقيم ذات العنوان بحوزته كمية وقدرها (2000) لتر بنزين "80"، لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 16118/2015 جنح مركز الدلنجات.

فيما تم ضبط صاحب محطة رصيف لتمويل السيارات بقرية الطيرية مركز الدلنجات ومقيم ذات العنوان بحوزته كمية وقدرها (1000) لتر سولار لبيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 1177/2015 جنح مركز الدلنجات.