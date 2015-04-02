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نقابة محامى المنيا تتضامن مع دعوى تطالب بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب

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نقابة محامى المنيا تتضامن مع دعوى تطالب بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب نقابة محامى المنيا تتضامن مع دعوى تطالب بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب
أعلن طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" عن تضامن نقابة المحامين فرع المنيا مع الدعوى التى تعبر عن أبسط حقوق الأب المصرى مع استمرار الاهتمام بالمرأة دون تقدير حقيقى لدور الأب، وأضاف أنه سوف يتم تشكيل لجنة دفاع يوم الجلسة تضامنا مع دعوى المطالبة بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب أسوة بعيد الأم.

وكان ياسر محمد عبد الوهاب قد أقام الدعوى القضائية رقم 371 لسنة 2015 ضد ، وتطالب رئيس الجمهورية بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب، وقد تحدد لها جلسة 19 مايو لسنة 2015 وكانت عريضة الدعوى قد تضمنت المطالبة على الموافقة لشعب بتحديد يوم فى السنة يكون احتفالا للأب المصرى، ويسمى هذا اليوم بـ"عيد الأب" بناءً على رغبة الشعب، وأسوة بعيد الأم، لما للأب من دور فى بناء الأسرة المصرية، والدور الرائد فى بناء الشعوب وامتثالا لقول الله تعالى "وبالوالدين إحسانا"، فذكر الأب سنة عن الرسول الكريم الذى أوصى بالأب والأم.

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مصر 365

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