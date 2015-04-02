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برلمان شباب البحر الأحمر يناقش مشاكل الصحة والتعليم والإسكان في جلسته الأولي

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برلمان شباب البحر الأحمر يناقش مشاكل الصحة والتعليم والإسكان في جلسته الأولي برلمان شباب البحر الأحمر يناقش مشاكل الصحة والتعليم والإسكان في جلسته الأولي

 

صورة أرشيفية

يعقد برلمان شباب البحر الأحمر، أولى جلساته، ظهر اليوم الخميس، في مجمع إعلام الغردقة، بحضور قيادات محافظة البحر الأحمر و المسؤوليين التنفيذيين.

وتشهد الجلسة الاولي تقديم لجنة الإدارة المحلية والتنمية، طلب إحاطة للمحافظ، بوجود مشاكل إداريه بكل مدن المحافظة، وعلى رأسها “القصير” و”رأس غارب” وتقدم لجان الصحة، والإسكان، والشباب، والقوى العاملة بطلبات إحاطة للمحافظ.

وقالت مرسم سعد، رئيس البرلمان، ووكيل برلمان الصعيد، إن البرلمان “محاكاه لمجلس النواب، وبرنامج للتثقيف السياسي ويتكون من رئيس ووكيلين، وأمين سر، و19 لجنة منتخبة، ويقدم أعضاء البرلمان أسئلة وطلبات إحاطة في أهم اللجان الأساسية، التي تهم الشارع في محافظة البحرالأحمر.

وأضافت رئيسة البرلمان، أن أهم تلك اللجان الصناعة والطاقة ولجنة القوى العاملة، ولجنة الشباب، ولجنة الصحة، ولجنة الإدارة المحلية، والتنمية، ولجنة الثقافة، والإعلام، والسياحة، والإسكان، والمرافق، ولجنتي التعليم والشؤون الدينية، كتدريب عملي للمشاركة الفعالة والإيجابية في الحياة السياسية ومناقشة المشكلات المجتمعية، وسبل وضع حلول عملية مبسطة من خلال وجهات نظر الشباب.

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